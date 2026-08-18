Tutuklu Başkan Mustafa Bozbey'den CHP Kararı: ''Bazı Kararlar Siyasi Hesaplarla Değil, Sorumluluk Duygusuyla Alınır'

Bursa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçen nisan ayında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Bozbey, kararını sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

Bu kararımın özellikle altını çizmek istiyorum: Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuki sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum. Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum. Ve bu kararın benim için çok daha önemli bir boyutu var: Bursa. Benim için Bursa yalnızca yönettiğim bir şehir değildir. Bursa, yaşamımın, hayatımın ve siyaset anlayışımın merkezidir. Bursalı hemşehrilerimin sandıkta ortaya koyduğu irade benim için her türlü siyasi hesabın üzerindedir. Yaşamı boyunca hiç kimseyi ötekileştirmeyen biri olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı benim için öncelikle Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin bir emanetidir. Bugün hangi siyasi kimlikle anıldığımın ötesinde, Bursa’ya ve Bursalı hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim. Kendimi hukuk önünde savunmaya devam edeceğim. Benim için kurumsal olarak da şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık çok önemli. Bugüne kadar yaptığım hizmetlerin ve attığım her adımın hesabını verdim ve vermeye de devam edeceğim. Başım dik, alnım açık, verilemeyecek hesabım da yok.Benim sevdam Bursa’dır. Benim sevdam Bursalılara hizmettir. Benim güvencem hukuktur. Benim sorumluluğum Bursalı hemşehrilerimdir. Ve benim inancım, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağı yönündedir. Çünkü inanıyorum ki siyasetin gürültüsü bir gün diner; geriye gerçekler, belgeler ve adalet kalır"