Türk Devletleri İçin Yeni Dönem! Bakan Çiftçi Duyurdu: 'Türkpol' İçin İlk Adım Atıldı

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Türk devletleri arasında güvenlikten sınır geçişlerine kadar uzanan yeni iş birliği adımları gündeme geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada üç önemli başlığı öne çıkardı. Bunlar arasında “Türkpol” kurulması, havalimanlarında Türk devletleri vatandaşları için özel pasaport geçiş alanları oluşturulması ve kimlikle seyahat imkanının geliştirilmesi yer aldı.

Bakan Çiftçi, toplantıda sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumar gibi başlıkların ele alındığını belirtti. Çiftçi, söz konusu alanlarda ortak çalışma ve iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini söyledi.

SUÇLA MÜCADELEDE YENİ MEKANİZMALAR GÜNDEMDE

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, "Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle geçen sene Kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu, kısaca TürkPAP değerlendirildi. Bu mekanizma şu anda yürürlüğe girdi ve devrededir. Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi de Suçla Mücadele Konseyi’nin oluşturulmasıydı. Suçla Mücadele Konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsamaktadır" ifadelerini kullandı. Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin de Suçla Mücadele Konseyi’nin oluşturulması olduğunu belirten Çiftçi, konseyin yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve terör suçları, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumarla mücadele gibi alanlarda çalışacağını kaydetti.

'TÜRKPΟL' ÖNERİSİ GÜNDEMDE

Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi’nin ardından Türk devletleri arasında yeni bir kolluk iş birliği mekanizması kurulmasını önerdiğini açıkladı. Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan ‘Türkpol’un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride Türkpol’ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" dedi. Kazakistan’ın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanlarının da öneriye olumlu yaklaştığını aktaran Çiftçi, Türkpol’ün kurulması halinde sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini söyledi.

HAVALİMANLARINDA ÖZEL GEÇİŞ ALANLARI ÇALIŞILIYOR

Görüşmelerin yalnızca güvenlik başlıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçebilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini açıkladı. Çiftçi, Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaşlara yönelik ayrı pasaport kontrol noktalarının bulunduğunu hatırlatarak, benzer bir sistemin Türk devletleri topluluğu içerisinde kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

LİDERLER ZİRVESİ GELECEK AY ANKARA’DA

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nin gelecek ay Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirten Çiftçi, Astana’daki İçişleri Bakanları Toplantısı’nın zirve öncesindeki hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu söyledi. Çiftçi, bakanlar toplantısında ele alınan güvenlik, suçla mücadele ve sınır geçişlerine ilişkin başlıkların liderler düzeyindeki zirvede de gündeme geleceğini bildirdi.

TÜRKPOL KURULUYOR 🇹🇷🇰🇿🇦🇿🇰🇬🇺🇿



Kül Tigin Abidesi’ne 1300 yıl önce kazınan “Gece uyumadım, gündüz oturmadım” anlayışını bugün de yaşatıyor; milletlerimizin huzuru için omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle çalışıyoruz.



Kazakistan’da gerçekleştirdiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı… pic.twitter.com/2qX08fpevj — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi