Faili Meçhul Cinayetlerin Üzerindeki Sır Perdesi Kalkıyor, Bakan Gürlek Duyurdu: 6 Karanlık Dosya Daha Aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde faili meçhul cinayet dosyalarının üzerine kararlılıkla gidildiğini açıkladı. Gürlek, 24 Nisan 2026’da Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, şimdiye kadar 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesinin kaldırıldığını belirterek, “Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır” ifadelerini kullandı.

6 CİNAYET DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Gürlek’in açıklamasına göre Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümüyle ilgili dosyada, olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıl boyunca kimliği belirlenemeyen kemiklerin, DNA incelemesi sonucunda 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan’a ait olduğu tespit edildi. Dosyanın yeniden açılmasının ardından 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TORBALI’DA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir’in Torbalı ilçesinde ise 8 Mart 2026’da evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla öldürülen Mehmet Köstekçi’nin dosyasında kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtları incelendi. Çalışmalar sonucunda belirlenen 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

DİĞER DOSYALARDA DA ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Muş’un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Felemez Kulaç’ın dosyasında, 1988 yılına uzanan husumet ile olay öncesi ve sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtları üzerinden yeniden ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

18 YIL SONRA SEDAT ÜNAL DOSYASINDA 7 ŞÜPHELİ

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal’ın dosyası da yeniden incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden değerlendirilmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine kadar olan hareketlilik tespit edildi. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı.

MEKİYE AKYEL DOSYASINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Siirt’in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel’in dosyasında ise 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelin katılımıyla arama yapıldı. Dijital veriler, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ile şüphelilerin çelişkili ifadeleri birlikte değerlendirildi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından iddianame hazırlandı.

'HİÇBİR DOSYANIN ÜZERİNİ ÖRTMEYECEĞİZ'

Gürlek, dosyaların aydınlatılmasında görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, jandarma teşkilatlarına, JASAT ekiplerine, Adli Tıp Kurumu’na ve çalışmalara katkı sunan tüm personele teşekkür etti. Bakan Gürlek, “Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eşgüdümü ile faili meçhul… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 11, 2026

Kaynak: Haber Merkezi