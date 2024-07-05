TÜGVA'ya Yüzlerce Okul Tahsis Edildi: Giderleri Bakanlık Karşılayacak!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TÜGVA Gaziantep İl Temsilciliği 12 Haziran 2024 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurarak, okulların yaz okulları düzenlenmesi için tahsis edilmesini istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise “TÜGVA ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile bilim ve sanat faaliyetlerinin yapılmasına ilişkin ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde, TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında; Kuran-ı Kerim, siyer-i nebi, ibadet, kitap okuma, sportif ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” diye yanıt verdi. Ayrıca yazıda Gaziantep Vali Yardımcısı’nın da “olur”unun yer aldığı görüldü.

HAFIZLAR ‘EĞİTİM’ VERECEK

Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan toplam 315 ilkokul, ortaokul ve lise TÜGVA’nın kullanımına bırakıldı. TÜGVA tarafından belirlenen “eğitmen” adı altındaki 178 hafız ile imam hatip mezunun görevlendirmesinin de Halk Eğitim Merkezi üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede okulların TÜGVA’ya teslim edilmesine tepki göstererek, “Danıştay'ın birçok protokolünü iptal ettiği TÜGVA isimli vakıf, Gaziantep'te istediği gibi hareket etmeye devam ediyor. Geçen yaz döneminde 135 okulun tahsis edildiği TÜGVA, bu yıl sayıyı 250 Şahinbey 65 Şehitkâmil olmak üzere 315'e çıkardı. Şahinbey'de sayının 60'tan 250'ye çıkmasında Şahinbey Belediyesi'nin ve Mehmet Tahmazoğlu'nun etkisi var mı merak ediyorum” dedi.

GİDERLERİ MEB KARŞILIYOR

“TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi imzasıyla Gaziantep Valiliği'ne verilen dilekçede okulların tahsisi, okul idarelerinin bilgilendirilmesi ve eğitmenlerin Halk Eğitim üzerinden görevlendirilmesi talep ediliyor” diyen CHP’li Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca gerektiğinde okullarda yedekte bulunan eğitmen hocalarının atamasını da yapacaklarmış. Bilal Erdoğan geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teydi. Eski bakanından, valisine, AKP'nin belediye başkanlarına kadar herkes peşindeydi. Orada yaptığı konuşmada kendilerine mani olunduğunu iddia ediyordu. 315 tane okul Yüksek İstişare Üyesi olduğu vakfın emrine tahsis edilmiş. Yemeği, elektriği, suyu, öğretmen ücretleri de bakanlıktan ödenecek. Bu nasıl engelleme ve mani olmaymış çok merak ediyorum. Bu ülkede TÜGVA, TÜRGEV ve bu tarz dernekler harici hiçbir derneğe vakfa bu kadar imtiyaz ve kolaylıklar sağlanmaz.”