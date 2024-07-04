Kırmızı Halıda Poz Vermiş!

İstanbul'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ehliyetsiz kullandığı neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'de tutuklandı. Eylem Tok önceki gün hakim karşısına çıktı.

Tahliye talebi reddedilirken, suç dosyasına yağma da girdi. Tok'un davası ertelenirken kendisiyle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı.

Takvim'deki habere göre, katil Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un, bundan 2 yıl önce 79'uncu Venedik Film Festivali'ne katıldığı öğrenildi. Kırmızı halıda pozlar verdiği ortaya çıkan Eylem Tok'un kendini burada yazar ve senarist olarak tanıttığı kaydedildi.

Tok'un ayrıca kendisini tanıttabilmek için yüzbinlerce Euro ödeyip ünlü partilere davetiyeler aldığı ve burada sinema dünyasının ünlü isimleriyle tanıştığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, Eylem Tok'un para karşılığında haber yaptırma girişiminde bulunduğu ve ünlü bir isimmiş gibi reklamını yaptırmaya çalıştığı belirtildi. Hatta yazdığı kitapların sinemaya uyarlamak isteyerek girişimlerde bulunduğu öne sürülen Eylem Tok'un Venedik Film Festivali'nde yarışmayı planladığını anlattığı iddia edildi.