TİP'ten gazeteci Bahar Feyzan'a dava: Feyzan'dan yanıt geldi

Gazeteci Bahar Feyzan'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığı iddiasının ardından TİP, Feyzan ve iddiayı yayan kişilere tazminat davası açacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
TİP'ten gazeteci Bahar Feyzan'a dava: Feyzan'dan yanıt geldi

Gazeteci Bahar Feyzan, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında, "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" cümlelerine yer vermişti.

TİP'ten, bugün "Zorunlu açıklama" adıyla yapılan açıklamada, Feyzan hakkında tazminat davası açılacağı belirtildi. Açıklamada, "Avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır... Elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır" denildi.

İşte TİP'in açıklamasının tam metni:

"Zorunlu açıklama

Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİP Basın Bürosu"

FEYZAN'DAN YANIT

TİP'in dava açacağını bildirmesi üzerine gazeteci Feyzan'dan yeni bir paylaşım geldi.

TİP’in paylaşımını alıntılayan gazeteci Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok iyi tanıdıkları ama nedense kızınca hitapta hemen adlı kişi olan benim açımdan, TİP adlı partinin hukuki haklarını kullanması sonuna kadar meşrudur. Bu vesileyle partinin bütün hesapları detaylı olarak açılmış olur ve seçim süreci yapılan tüm harcamaların hesabını görmüş oluruz. Ben varım!” dedi.

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP
Son Güncelleme:
Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik Mert Ramazan Demir’in yerine yeni yakışıklı. Yalı Çapkını dizisinde olay değişiklik
İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti: İşte güncel fiyatlar İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti
Bakanın kardeşinin FETÖ dosyası da kapatılmıştı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özel kalem müdürlüğüne FETÖ'den incelenen Seçkin Yılmaz'ı getirdi Adalet Bakanı Tunç, özel kalem müdürlüğüne FETÖ'den incelenen Seçkin Yılmaz'ı getirdi
Beklenmedik karar! Dev AVM iflasta bulundu! Binayı yıkıp yerine konut yapacaklar Beklenmedik karar! Dev AVM iflasta bulundu! Binayı yıkıp yerine konut yapacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Çok sayıda kent için sağanak uyarısı!
Benzine yeni zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli olacak Benzine yeni zam geliyor
Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu Masterchef'e bu hafta veda eden isim belli oldu
Kulis: AKP'nin İstanbul'u kazanmak için düşündüğü isim belli oldu AKP'nin İstanbul'u kazanmak için düşündüğü isim belli oldu
Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili Şanban Yıldız yaşamını yitirdi İYİ Partili isim yaşamını yitirdi