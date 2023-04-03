TikTok fenomeni Kaan Özdil: Bu dünyaya bir peygamber gelse onun adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu

TikTok fenomeni Kaan Özdil, "Ben başkanıma laf ettirmem, kudurun" başlığıyla yayınladığı son paylaşımında söylediği sözler ve yaptığı hareketlerle gündem oldu.

TikTok fenomeni Kaan Özdil, "Bu dünyaya bir peygamber dahi gelseydi onun adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu. Ben onun sarayında köpek olurum" ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TikTok fenomeni Kaan Özdil, son paylaştığı videoda sosyal medyanın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

"Ben başkanıma laf ettirmem, kudurun" başlığıyla paylaşımda bulunan Özdil, etrafı Erdoğan fotoğraflarıyla kaplı bir pencereden atlayarak, "Bu dünyaya bir peygamber dahi gelseydi onun adı Recep Tayyip Erdoğan olurdu. Ben onun sarayında köpek olurum" ifadelerini kullandı.

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