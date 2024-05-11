TikTok fenomeni Hülya Mizgin, komşularıyla mahkemelik oldu

Haber Global'den Şifa Kaymak'ın haberine göre; Beylikdüzü'nde yaşayan TikTok Fenomeni Hülya Mizgin hakkında apartman ve mahalle sakinleri Emniyet ve Cimer'e şikayette bulundu. Yaşadığı evde daha 6 ayını dolduran Mizgin'in şikayetleri gözardı etmesi ve yayınlarına çevresini rahatsız edecek şekilde devam etmesi komşularını ve mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Bina sakinleri imza toplayıp savcılığa şikayette bulundu. Birçok kez evine polis ekiplerinin geldiği Mizgin'e hiçbir yaptırım uygulanmadığı iddia edildi. Daha büyük kavgaların çıkmasından endişe eden komşular biran önce çözüm bulunmasını istiyor.

Öte yandan Mizgin, önceki dönemlerde kara para soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'la da bir araya gelip etrafa dolarlar saçarak yayın yapmıştı.

GÜRÜLTÜLÜ VE RAHATSIZ EDİCİ YAYINLARDAN RAHATSIZ OLAN KOMŞULAR NE YAPACAK?

Avukat Mehmet İlker Birgan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde "Sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları davranışların hukuki bir yaptırımın olmayacağı düşüncesi ile hareket ederek hukuka aykırı eylem ve işlemlere neden olmaları son dönemde sıklıkla karşı karşıya kaldığımız durumlardır. Hukuk devleti ve kanunlarımız hukuka aykırı durumlara karşı zarar görenin haklarının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda, bir takım hukuki, cezai ve idari yaptırımlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle son dönemde sosyal medya üzerinden işlenen suçlar; Tehdit, Hakaret, Şantaj, Cinsel Taciz, Kişilerin huzur ve sükununu bozma, nefret ve ayrımcılık, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve yayılması, hayasızca hareketler ve müstehcenlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya üzerinden bir suçun mağduru veya suçtan zarar gören kişiler uğradıkları hak ihlallerine karşı; idari, cezai ve hukuki yollara başvurma imkanları bulunmaktadır." dedi.