RTÜK, Selçuk Tepeli'nin "sığır" ifadesine inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli'nin canlı yayında kullandığı ifadelere inceleme başlatıldığını açıkladı.

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RTÜK, Selçuk Tepeli'nin "sığır" ifadesine inceleme başlattı

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaretine tepkiler sürerken, NOW Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli buluşmayla ilgili “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim” yorumunda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tepeli hakkında bu yorumu nedeniyle RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını söyledi.

Mynet'e açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı ile Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in görüşmesi sonrasında siyasette esen “yumuşama” rüzgarından memnun olduğunu belirtip, “kutuplaşma kavramını bilerek köpürtmeye çalışan kitle var” ifadelerini kullandı.

SELÇUK TEPELİ'YE SORUŞTURMA

Ebubekir Şahin, Özgür Özel ile Taha Hüseyin Karagöz’ün fotoğrafı için 'Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.' diyen Selçuk Tepeli için de RTÜK’ün soruşturma başlattığını söyledi.

Medyada şiddet öğelerinin çokça işlenmesinin yanlış olduğunu ifade eden Şahin; “Medya hizmetlerinde ve denetimlerinde çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplarımıza pozitif ayrımcılık yapmamız şart. 30 yıldır toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan yayınlarla mücadele ediyoruz” dedi.

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RTÜK Ebubekir Şahin
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