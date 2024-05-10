Ege Denizi'nde üstü üste iki deprem

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedilen 4 büyüklüğündeki sarsıntı saat 21.03'te gerçekleşti. Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Ayrıca 21.17'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.