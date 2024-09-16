THY'nin Kara Listesinde Kaç Kişi Var?

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş güvenliğini tehdit eden ve ekiplerine saldırıda bulunan 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı. Ekşi, bu kişilerin uçuşlardan men edilip haklarında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

THY'nin Kara Listesinde Kaç Kişi Var?

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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