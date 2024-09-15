Sakarya'daki Facianın Ardından Çıkan Skandal: 'Yasal Çalışma Sürelerine Uyulmuyor'

TUĞBA ÖZER

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6’si ağır, 28 kişi yaralandı. Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Sendikası’nın 2 yıla aşkın süredir fabrikada örgütlenmeye çalıştığı ancak işverenin baskıları nedeniyle sendikal örgütlenmenin bir türlü yapılamadığı öğrenildi.

Fabrika önünden Gerçek Gündem’e konuşan Şeker-İş Sakarya Şube Başkanı Erdal Genç, önceliklerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘İŞ GÜVENLİĞİ ZAAFİYETLERİ VAR’

“2 yıla yakın zamandır biz bu fabrikada sendikal örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Üyelerimizden zaman zaman iş güvenliği ile alakalı zaafların olduğu yönünde bildirimler geliyordu. Patlamanın neden olduğuna dair net bir bilgi henüz edinemedik. İşçilerin bize aktardığına göre, fabrikada yasal çalışma sürelerine uyulmuyor, fazla mesailer yapılıyor. İşçiler yoğun olarak çalıştırılıyor. Bu da yorgunluğa, dikkat dağınıklığına ve iş kazalarına sebebiyet verir. Buna benzer çok sayıda problem olduğunu üyelerimiz bize aktarıyordu.”

‘İŞÇİLERE BASKI VE MOBİNG VAR’

İşverenin sendikaya karşı tutumuna değinen Genç şöyle devam etti:

“Sendikal çalışmalarımızda işverenin çok katı tutumuyla karşılaştık. Bize tehditvari tavırlar bile sergilendi. Sendikalaşma anayasal bir hak. Biz de bu hakkı kullanmalarında sonuna kadar yanlarında olacağız. Fabrikada işçilere baskı ve mobing var. Hatta işçilere e-devletlerinizi açın gösterin, sendikaya üye misiniz şeklinde baskılar oldu. Buna binaen işten çıkarmalar oldu.”

Kaynak: Gerçek Gündem