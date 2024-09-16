İstanbul Açıklarında Rehine Krizi! Sahil Güvenlik Harekete Geçti

İstanbul Ambarlı açıklarında 2024 yılının Nisan ayından beri demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı geminin kaptanının, maaş alamadıkları ve kumanyaların yetersiz olduğu gerekçesiyle armatörü kilitleyip rehin aldığı öğrenildi.

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İstanbul Açıklarında Rehine Krizi! Sahil Güvenlik Harekete Geçti

İstanbul Ambarlı açıklarında 2024 yılının Nisan ayından beri demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı gemide rehine krizi çıktı.

Gemi trafik'in haberine göre, Nisan 2024'den beri İstanbul Ambarlı açıklarında demir bölgesinde bekleyen Palau bandıralı 245 metrelik tanker GIUSE'nin kaptanı, maaş alamamak ve düzensiz-yetersiz kumanya nedeniyle armatörü kumanyalığa kilitleyip rehin aldığı öğrenildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine geminin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Görevlilerin ikna çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Gemi Trafik

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