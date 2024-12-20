'Sur Canisi'nin Ailesi Mahkemeye Başvurdu: 'Soyadımızı Değiştirin...'

İstanbul’da ekim ayında 19 yaşındaki Semih Çelik’in iki genç kızı vahşice öldürmesinin ardından ailesi, soyadlarının can güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

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'Sur Canisi'nin Ailesi Mahkemeye Başvurdu: 'Soyadımızı Değiştirin...'

4 Ekim 2024’te İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik, korkunç bir cinayete imza attı. Çelik, önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil’in boğazını keserek hayatına son verdi. Ardından Edirnekapı surlarına giderek okul arkadaşı İkbal Uzuner’i vahşice katletti. İkbal Uzuner’in bedenini parçalara ayıran Semih Çelik, genç kızın başını surlardan aşağıya attıktan sonra kendi boğazına ip geçirerek intihar etti.

'Sur Canisi'nin Ailesi Mahkemeye Başvurdu: 'Soyadımızı Değiştirin...' - Resim : 1

"SOYADIMIZ NEDENİYLE TEPKİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Türkiye'de infial yaratan cinayetler sonrası Semih Çelik'in ailesi mahkemeye başvurdu. Aile, soyadlarının değiştirilmesini istiyor.

'Sur Canisi'nin Ailesi Mahkemeye Başvurdu: 'Soyadımızı Değiştirin...' - Resim : 2

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, Semih Çelik’in babası Adem Çelik ve ablası S. Çelik, soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, cinayetlerin ardından tepkiyle karşılaştığını söyleyen aile üyeleri, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle soyadlarının değiştirilmesini istedi. Dilekçede, "Bundan sonraki yaşamımızı tehlikelerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Aile, mahkemeden soyadı değişikliğinin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istedi.

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Kaynak: Hürriyet

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