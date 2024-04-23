Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini bozdu: "Travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok, babamın kim olduğunu bilmek istemiyorum"

Müge Anlı'nın yayınına konuk olarak annesi Suphiye Orancı'yı aramaya başlayan ve bu sırada ablaları Dilara ile Furaye'nin de babalarının kim olduğu yönünde iddialarla karşılaşan Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftaya hem hikayesi hem de söylemleriyle damga vurmuştu. Dilara G., babası olduğunu iddia ettiği Uğur Dündar'a babalık davası açmış ancak DNA testi negatif sonuçlanmıştı. Müge Anlı'nın yayınında kızlardan birinin, dönemin ünlü bir Yeşilçam aktörünün kızı olduğu öne sürülmüştü. Bu süreçte Dilara G. de konuşmuştu ancak en büyük kız kardeş Furaye ve Sevgi Nebioğlu hep sessiz kalmayı seçmişlerdi. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'a konuşan Furaye, sonunda sessizliğini bozdu.

"BABAMIN KİM OLDUĞUNU BİLMEK İSTEMİYORUM"

Furaye, "Ben diğer kardeşlerim gibi şanslı değildim. Onlar iyi ailelere evlatlık verildi. Ben 15 yaşıma kadar yurtlarda kaldım, evlatlık verilemedim. Her şey benim için daha zor, ağır ve travmatik geçti. Neler yaşadığımı anlatmak istemiyorum. O travmalarla yeniden yüzleşmeye gücüm yok" dedi.

Furaye, "Yaşadığım onca zor yılların ardından hayata tutundum, ayaklarımın üzerinde durdum. İyileşmek için çok çabaladım. Ve başardım. İnsanlara faydamın olduğu, çok sevdiğim bir mesleğim var. Sağlıkçıyım. Ülkeme faydalı bir vatandaşım. Bir kedim, huzurlu-mutlu, mütevazı bir hayatım var. Bunun, ne yazık ki gündeme gelen bu konularla bozulmasını istemiyorum. Çok üzülüyorum.

Kardeşlerim Dilara, Sevgi ve Duygu'nun kalbi çok kırık. Onların bu mücadelesine hak veriyorum. Ama ben yaralarımı deşmek, bazı şeyleri araştırmak, öğrenmek ve bilmek istemiyorum. Buna hazır değilim. Belki de artık hiç gerek yok. Babamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmek istemiyorum. Kardeşlerimle görüşüyorum. Onlar benim canım. Duygu çok hassas, kırılgan ve iyi niyetli. Asla başka bir şeyin peşinde değil. Ablası olarak hep yanında ve arkasında olacağım." ifadelerini kullandı.

Genç kadın, "Bizi bırakıp giden anneme kızgın değilim, nefret de etmiyorum. Ama bir evlat olarak çok kırgınım. Bizimle görüşmek isterse ne yaparım bilmiyorum, bilemiyorum. Tek isteğim kurduğum düzenimin, hayatımın alt üst olmaması. İnanın çok huzurlu ve mutluyum. Bunu zor da olsa başardım..." cümlelerini de kurdu.