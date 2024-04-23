Diyanet yurt dışı programlarına milyonlarca liralık bütçe ayırdı: Yüzlerce toplantı düzenlenecek

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı harcamaların yanı sıra kalabalık kadrolarla gerçekleştirilen yurt dışı ziyaretleri ile de tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni dönemin yol haritasını belirledi. Başkanlığın 2024-2028 dönemi planını içeren stratejik raporunda, yurtdışına yönelik planlanan faaliyetler sıralandı. İktidar, tasarrufu on milyonlarca yurttaşa hizmet veren belediyeler ve yurttaşta ararken Diyanet’in yurt dışı programları için çıkarılan maliyet hesabının büyüklüğü dikkat çekti.

HESAP 794,8 MİLYON TL

Diyanet, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planını hazırladı. Planda, “Yurt dışı din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması” ve “İslam dininin doğru anlaşılması” amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarına ve öngörülen maliyetlerine de yer verildi. Başkanlığın yurt dışını da kapsayan organizasyonlarını içeren üç farklı hedef konuldu. Hedeflerin sırasıyla “Sahih dini bilgi üretiminin artırılması, milli ve manevi değerler güçlendirilmesi” ve “Yaygın din eğitimi ile yayın hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması” olduğu bildirildi. Diyanet’in koyduğu ve yurt dışı ziyaretlerini de içeren üç hedef için gereken toplam paranın, 794 milyon 839 bin 256 TL olduğu belirtildi.

YÜZLERCE TOPLANTI

Plana göre Diyanet, 2024 yılında yurt dışından Türkiye’ye bin 147 kursiyer getirecek. Yurt dışında görevlendirilen toplam 280 yeni personele oryantasyon eğitimi verilecek. Başkanlık, yurt dışındaki camilerde 1 milyon 850 bin kişiye ulaşmak için çalışacak. 2024 yılında toplam 118 adet uluslararası kongre, çalıştay ve seminer düzenlenecek. Yurt dışındaki üç kurumla toplantı ayarlanacak.

Henüz ülkeler belli olmasa da başkanlık, yurt dışında toplam 350 adet “İlmi toplantı” gerçekleştirecek. Toplantıların yanı sıra yurt dışından Türkiye’ye de 2024 yılında bin 500 öğrenci taşınacak.

İSKANDİNAVYA GEZİSİ

Ali Erbaş, Seher Erbaş ve Kadir Dinç’in de içinde bulunduğu kalabalık kafile, “Diyanet vakıflarının genel kurulları” gerekçesiyle İskandinav ülkelerine gitti. 8-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret, tepki çekeceği gerekçesiyle kamuoyundan saklandı. Diyanet kaynakları, “Ziyaretlerden kasıtlı olarak fotoğraf dahi paylaşılmadığını” öne sürdü.