Kübra Par dürümcüde nasıl 'kazıklandığını' anlattı

Kübra Par, restoranlardaki fahiş fiyatları boykota katıldı. Par, "döner dürümden nasıl kazıklandığını" anlattı.

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Kübra Par dürümcüde nasıl 'kazıklandığını' anlattı

Restoranlardaki fahiş fiyatları boykot kararına katılan gazeteci Kübra Par, dönercide yaşadığı bir olayı anlattı.

Par, İstanbul, Bakırköy'de bir kebapçıda et döner dürüme 600 küsur lira ödediğini, Gayrettepe'de bir şef lokantasında ise porsiyon dönerin 300-400 lira olduğunu görünce "kazıklandığını anladığını" söyledi.

Par, şunları kaydetti:

"İki gün önce Bakırköy sahilde yıllardır bildiğim ama gitmediğim bir kebapçıya girdim. Self servise çevirmişler, içerisi dökülüyordu, çok eski ve bakımsızdı. Acelem vardı, et döner dürüm istedim tanesine 600 küsur lira aldılar, küçük bir şok yaşadım, bu kadar olmuş mu ya dedim içimden. Fakat neyin ne kadar olduğunu takip edemediğimiz için ödeyip çıktım. Kıymadan yapılmış büfe işi çok vasat bir dönerdi, sadece hazır patates kızartması koymuşlardı. Ertesi gün Zorlu’da bir şef restoranında porsiyonların 300-400 civarı olduğunu görünce dürümden nasıl kazıklandığımı anladım. Restoranları boykot kampanyasını ben de destekliyorum. Gerçekten de sorun enflasyondan çok, aptal yerine konmamız!"

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