'Atatürk ve Erdoğan'a hakaret' iddiası: İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mardin ve Diyarbakır belediyeleriyle ilgili yeni açıklama

Sur Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Dün "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialar gündeme gelmişti. İddialarla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Yerlikaya, paylaşımında, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin 'Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret' iddiası nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç'un, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

DEM PARTİLİ BELEDİYELER İDDİALARI YALANLAMIŞTI

'İstiklal Marşı okutulmadı', 'Türk Bayrağı kaldırıldı' iddiasıyla ilgili DEM Parti Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye’de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır.

Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim.

Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye’de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır../ — Ahmet Türk (@AhmetTurkDEM) April 18, 2024

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu iddialarla ilgili internet sitesinden şu açıklamayı yayınlamıştı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Gerçek Gündem