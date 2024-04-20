'Atatürk ve Erdoğan'a hakaret' iddiası: İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mardin ve Diyarbakır belediyeleriyle ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret ettiği iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Son Güncelleme:
'Atatürk ve Erdoğan'a hakaret' iddiası: İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mardin ve Diyarbakır belediyeleriyle ilgili yeni açıklama

Sur Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Dün "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialar gündeme gelmişti. İddialarla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Yerlikaya, paylaşımında, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin 'Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret' iddiası nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç'un, X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

DEM PARTİLİ BELEDİYELER İDDİALARI YALANLAMIŞTI

'İstiklal Marşı okutulmadı', 'Türk Bayrağı kaldırıldı' iddiasıyla ilgili DEM Parti Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye’de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır.

Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim.

Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu iddialarla ilgili internet sitesinden şu açıklamayı yayınlamıştı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

'Atatürk ve Erdoğan'a hakaret' iddiası: İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mardin ve Diyarbakır belediyeleriyle ilgili yeni açıklama - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mardin Diyarbakır Ahmet Türk Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı DEM Parti
Son Güncelleme:
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Apar topar şirket satışa çıkarıldı
Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor
Avukatı açıkladı: Dilan Polat, Erdoğan'a yazdığı mektubu neden göndermedi? Dilan Polat, Erdoğan'a yazdığı mektubu neden göndermedi?
CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
ÇOK OKUNANLAR
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi
Erdoğan “Kâr amacı güdülmüyor” demişti ama... Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu Tarım Kredi'nin 2023 yılı bilançosu belli oldu
Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki: Bir madde metinden çıkarıldı Turist rehberlerinden Meclis'ten geçen yeni yasaya tepki