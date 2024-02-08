Soylu'yu da eleştiriyordu: AYM, Kılıçdaroğlu'nun yasaklanan videosu için kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 - 28 Mayıs'taki seçimlere giden süreçte seçmene seslendiği ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirerek uyuşturucu trafiğini anlattığı videoyla ilgili kararını verdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdiğini belirtti.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Kasım’da söz konusu video ile ilgili verdiği yasak kararında, 'devlet kurumlarına ülke içinde ve ülke dışında güvenin sarsılmasına neden olunduğu' ifadelerine yer vermesine dikkati çeken Terkoğlu, AYM’nin Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdiğini ve 18 bin lira manevi tazminata hükmettiğini yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Dönemin İçişleri Bakanı Soylu değil ama ona bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye başvurdu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına erişim engeli kararı istedi.

Videoda uyuşturucuya yol verenler eleştiriliyordu. Emniyet neden rahatsız olsun ki? Hepimizin bildiği gibi, 'teşkilat'ı yöneten politikacı, kendi siyasi hesaplaşmasına devletin polisini aracı etmişti. Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, 4 Kasım’da videoyu yasakladı. Kararda yer alan ifadeler çok ilginçti:

'Belirtilen suçlamalar hakkında hiçbir somut bilgi, belge ve olay belirtilmediği, belirtilen beyanların siyasi eleştiri sınırını aşıp uyuşturucu ile mücadele eden tüm devlet kurumlarının tüzel kişiliğine karşı suç isnat eder nitelikte olduğu ve bu yolla devlet kurumlarına ülke içinde ve ülke dışında güvenin sarsılmasına neden olunduğu, talebe konu açıklamaların kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu görülmekle...'

"BANA NE AYM'DEN" DİYEBİLİR

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı itirazlardan bir sonuç çıkmadı. 12 Aralık’ta avukatı Celal Çelik AYM’ye başvurdu. Ve karar çıktı.

Karara göre AYM, Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu doğrudan görüşmemiş. Bir dizi dosyayla birleştirmiş. Nihayetinde Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş. 18 bin lira manevi tazminata hükmetmiş. Yeniden yargılama için de dosyayı Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’ne göndermiş.

Uymak zorunda mı? Teoride öyle ama Can Atalay kararına bakılırsa hâkim, 'Bana ne AYM’den' diyebilir."

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