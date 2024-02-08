Son anket sonuçları: 'Demirtaş'ın aday olması işleri değiştiriyordu, şimdi İstanbul'da kartlar yeniden dağılacak'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmaktan vazgeçmesini köşesine taşıdı.

Demirtaş'ın adaylığının, eşinin Kürt siyaseti için sembol bir isim olması nedeniyle İstanbul’da tüm dengeleri değiştirebileceği konuşuluyordu. Siyaset bilimciler, böyle bir gelişmenin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Murat Kurum karşısında kaybetmesine dahi yol açabileceği yorumlarını yapıyordu.

İmamoğlu'na yakın isimlerin kendisine "Başak Demirtaş'ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış" dediğini hatırlatan Erkin, şöyle devam etti:

"Yine dün Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 'aday olmaktan vazgeçtim' açıklaması yaptı. Ve böylece İmamoğlu'na yakın isimlerin de dediği gibi 'Normal aday çıkarsa 3.5-4'lerde kalır' cümlesi daha da anlam kazandı."

Gazeteci, akabinde DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda tablonun nasıl şekillenebileceğine dair bir anket çalışması paylaştı. Söz konusu saha araştırmasının SONAR tarafından yapıldığını dile getiren Erkin, şunları kaydetti:

'ŞİMDİ İSTANBUL'DA KARTLAR YENİDEN DAĞILACAK'

"Kararsızlar (yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki duruma bakalım:

CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1,

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6,

DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5,

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3,

Yeniden Refah Partisi adayı 2.1,

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3,

Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6,

Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.5.

Sonuçlara göre DEM'in adayının Demirtaş olması işleri değiştiriyordu, şimdi İstanbul'da kartlar yeniden dağılacak."

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