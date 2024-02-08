Kulis: DEM Parti'de İstanbul için üç isim gündemde; 'güçlü aday çıkaracağız'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmaktan vazgeçmesi sonrası DEM Partililerle gerçekleştirdiği görüşmelerden detaylar aktardı.

Adını vermediği yetkilinin kurullarda aday çıkarma yönünde bir eğilim olduğunu söylediğini, Demirtaş'ın da söz konusu hamleyi bu nedenle yaptığını belirttiğini aktaran Saymaz, akabinde "Aday çıkaracak mısınız?" sorusunu yönelttiğini ifade etti.

Gazetecinin bu soruya aldığı yanıt şöyle oldu:

"Net! En güçlüsünü... Başak Hanım'la yapılan değerlendirmede konsensüse vardık. Güçlü bir başkan adayı ve konsolidasyonu güçlü bir eş başkan olacak."

Saymaz, Demirtaş'ın ardından ilk akla gelen adayın DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş olduğunu, ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu'nun adının da geçtiğini kaydetti.

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