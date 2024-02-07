Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert mesaj: Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert mesaj: Kimse bana partimin kurumsal kimliğini çiğnetemez

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir dizi açıklamada bulundu.

Genel başkanlığı bıraktığı kurultay sonrası ortaya çıkan tartışmalara ilişkin sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e ve parti yönetimine destek verdi.

"HİÇ KİMSE BANA PARTİMİN KURUMSAL KİMLİĞİNİ YIPRATTIRAMAZ"

Açıklamasına "Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara" diye başlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.

2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz! Partimiz 100 yıllık bir çınardır, çok saygın bir Genel Başkan’ı, üzerinde üye ve delege iradesinin tecelli ettiği Parti Meclisi, emektar ve vatansever parti örgütleri vardır.

3) 2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyük şehirleri kazanacaktır. Bu bağlamda, desteğim TAMDIR! Arzum BUDUR!

"ÜLKE GÜNDEMİNİ ASILSIZ İFTİRALARLA DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI YOKTUR"

4) Ülkemizin gündemi; milletin altında ezildiği enflasyon, anayasamıza darbe yapacak kadar bozulmuş hukuk sistemi, arifesinde olduğumuz ve kazanılmasının hayati önem taşıdığı yerel seçimlerdir. Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur."

SAYMAZ İÇİN Mİ SÖYLEDİ?

Kılıçdaroğlu'nun bu sert açıklamayı gazeteci İsmail Saymaz'ın Sözcü TV'de sarf ettiği "Neden Kemal Kılıçdaroğlu ıslık çalarak geziyor? Hadi diyelim İmamoğlu'na kızgın, Ankara'ya neden gitmiyor?" sözler için yaptığı iddia edildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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