Sermiyan Midyat, Bahçeli'yi engelledi

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sesleri sonrası bu takımları hedef alan ve maçların seyircisiz oynanmasını talep eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir tepki de oyuncu Sermiyan Midyat'tan geldi.

Midyat, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında Bahçeli'yi engellediğine dair ekran görüntüsünü de ekleyerek "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde afet bölgesindeki yurttaşlar, yaşamsal öneme sahip ilk 48 saatte gerekli yardımlara erişememişlerdi. Doğrudan 11.5 milyon insanın hayatını etkileyen sarsıntılar nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Felaketin ardından kamuoyunda eleştiriler, yirmi yıldır iktidarda bulunan AKP'ye yönelmişti.

MHP lideri Bahçeli ise Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde tribünlerden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarını hedef almıştı.

Siyasetçi; kulüp yönetimlerine 'ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın' diye seslenmiş, ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.