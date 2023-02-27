Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor, AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor

Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesine gönderilen yardımların kendilerine ulaşmadığını söyleyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 15 bin çadıra ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Bizi yok sayıyorsunuz, bari sorunları çözün" dedi; ardından şunları kaydetti:

"AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor. Buranın AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor onlar istediklerine gönderiyor. Evinin yanında çadırı olan adam 8-9 taneyi yüklemiş arabasına. AKP yerel temsilcilerine inisiyatif veriliyor ve kontenjan veriliyor. Biz ise ne Kızılay ne AFAD tarafından görülebiliyoruz. Muhatap almıyorlar. Beni vatandaşla karşı karşıya getiriyor. Bunu devlet bilinçli yapıyor. Kendini de bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Siyasi, ideolojik bir yaklaşım var ortada."

Cumhuriyet gazetesinden Çağdaş Bayraktar'a konuşan Eryılmaz şunları söyledi:

"O gece tam anlamıyla kıyamet günü gibiydi. Ben evdeydim, ahşap olduğundan evin çatısına kaçtık. Çatı parçalandı ve 3 tonluk su depoları çatının şans eseri yanımıza düştü, ayak parmağımdaki kırıklarla ucuz atlattık. Bakın buraya AFAD 3. gün geldi. AFAD’ın ciddi bir sorumluluğu var. Kızılay zaten hiç yok. 10 tane çadırı var görüntü alma amaçlı. Neticede kurumlar buraya müdahale etmede çok geç kaldı. Asker de aynı şekilde üçüncü gün falan geldi. İlk üç gün kaderimize terk edildik.

Başta Mersin olmak üzere yakın belediye ve kuruluşlardan yardım istedim. Beni arıyorlar, diyorlar ki 'Başkanım biz geldik ama ekipmanımız durduruldu başka bir şehre yönlendirildi'. Örneğin ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arama kurtarma ekibi yola çıktı. Yolda arkadaşların ekipmanı başka yere lazım diyerek alınmış. Buraya hayırseverler çok yardım gönderdi. Ancak ulaşmadı. 3 bine yakın bina yıkıldı, 5 bine yakın bina da ağır hasarlı durumda. 45 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Bir yerde deprem oluyorsa o bölgede yaşayan insanların tamamı depremzededir. Belediye personeline ulaşamadım, ya kendisi ya yakınları enkaz altındaydı. Fen İşleri Müdürü dışında neredeyse hiçbir elemanıma ulaşamadım. 'Nerede belediye' falan diyenler oluyor, belediye personeli de senin gibi mağdur, o da depreme maruz kaldı."

'DEVLETİ TEMSİL EDEN KURUMLARIN HİÇBİRİ ARAMADI, VALİ BİLE 'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEDİ'

Ciddi bir koordinasyon eksikliği olduğunu söyleyen Eryılmaz, “Kimin ne yaptığı belli değil, hazırlıksız yakalandı kurumlar. AFAD’ın normalde bu tür afetlerdeki görevi koordinasyon sağlamak, onu yapamadı. Devleti temsil eden kurumlardan hiçbiri beni aramadı. Geçmiş olsun demedi yani. Vali bile arayıp geçmiş olsun demedi ya. Hâlâ da arayıp sormuyorlar” dedi.

“Siz burada yaşayan insanlarla afet döneminde bir koordinasyon sağlayamazsınız” diyen Başkan Eryılmaz, “Beşinci günün sonunda bir tane polis anca gördük yok polis yok. Polisler kendi derdine düşmüş. Yani Samandağ Emniyet Müdürü’ne üç gün sonra ulaşabildik. Enkaz altında kaldı.” ifadelerini kullandı.

'AFAD ÇADIRLARI İSTEDİĞİ ŞEKİLDE DAĞITIYOR'

Ciddi çadır sorunlarının olduğunu söyleyen Eryılmaz şöyle konuştu:

“Evi yıkılmayan vatandaş da istiyor çadırı. Korkuyor. Binalar riskli. O kadar insana çadırı nereden getireceğim? Devlet de beni bu işe karıştırmak istemiyor ‘Biz muhtarlarla dağıtacağız’ diyor. Bugüne kadar devletten bana bir tane çadır gelmedi. Şu anda nereden baksan 15 bin tane çadır lazım. AFAD çadırları istediği şekilde dağıtıyor. Buranın AKP örgütlerine inisiyatif veriliyor onlar istediklerine gönderiyor. Evinin yanında çadırı olan adam 8-9 taneyi yüklemiş arabasına. AKP yerel temsilcilerine inisiyatif veriliyor ve kontenjan veriliyor. Biz ise ne Kızılay ne AFAD tarafından görülebiliyoruz. Muhatap almıyorlar. Beni vatandaşla karşı karşıya getiriyor. Bunu devlet bilinçli yapıyor. Kendini de bu işin içinden sıyırmaya çalışıyor. Siyasi, ideolojik bir yaklaşım var ortada.”

'SU VERSEN NE YAZAR, DEPO YOK'

Depremzedelerin banyo yapacağı bir ortam oluşturulamadığını ifade eden Başkan Eryılmaz şöyle konuştu:

“Aradan 20 gün geçti. Samandağ’da AFAD’ın, Kızılay’ın koyduğu bir tane konteyner yok. Su yok. Bana su versen ne yazar, depo yok. Su depolarını tamir edecek ekibe ihtiyaç var. Evlerdeki bozuk olan depoların bir an önce yapılması lazım.”