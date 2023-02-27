Bakanlık harekete geçti: İmar suçlarına düzenleme geliyor

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinin ardından gündeme gelen imar affına anayasal engel getirilmesi için taslak çalışması yapılıyor.

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Bakanlık harekete geçti: İmar suçlarına düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı’nca, Anayasa’da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütülüyor.

Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütülüyor.

Anayasa’nın 169. Maddesi’ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre ayrıca Türk Ceza Kanunu’na (TCK) deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek.

Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.

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