Soylu, 'hükümet istifa' diyen tribünleri tehdit etti: Mesaimizi bölmesinler, isterlerse rahat böleriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'hükümet istifa' sloganlarının atıldığı tribünleri "Bizim mesaimizi bölmesinler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan" sözleriyle hedef aldı.

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Soylu, 'hükümet istifa' diyen tribünleri tehdit etti: Mesaimizi bölmesinler, isterlerse rahat böleriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gece yarısı açıklamalarda bulundu ve Maraş merkezli depremler sonrası 'hükümet istifa' sloganlarının yükseldiği Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerini tehdit etti.

"Bugüne kadar 'kardeş senin neye ihtiyacın var?' diye soran herkese kapı açık. Kimseye de bir şey söylüyor değiliz. Herkese, hep birlikte bunun yapılması lazım geldiğini ifade ederek yürümeye çalışıyoruz. Ama öteki tarafta dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa, işte önümüzdeki günlerde seçim var, herkes meydana çıksın siyasetini yapsın" diyen Soylu, şöyle devam etti:

'DEPREM MESELESİNE GÖMÜLDÜĞÜMÜZÜ ZANNEDENLER...'

"Ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de biraz şurada devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarfediyorlar. Ha, millet seçimde kararını verir, verecektir de zaten. Ha 'buradan acaba bir şey, karmaşıklık oluşturabilir miyiz' diyenler olabilir. Burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler.

'HODRİ MEYDAN'

Burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi bu meseleye gömdük, devam ediyoruz. Üç-beş tane bu tip meselenin koordinasyonuna ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama bölerlerse, bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan.

'KİMSE BİLEK GÜREŞİNE GİRMESİN'

Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Bunu mühendislik olarak düşünenlere de tavsiyem odur, hiç kimse girmesin. Marjinal bir kafayla, zekayla bu milletin karşı karşıya kalığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar." 

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde afet bölgesindeki yurttaşlar, yaşamsal öneme sahip ilk 48 saatte gerekli yardımlara erişememişlerdi. Doğrudan 11.5 milyon insanın hayatını etkileyen sarsıntılar nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. 

Felaketin ardından kamuoyunda eleştiriler, yirmi yıldır iktidarda bulunan AKP'ye yönelmişti. 

Bu kapsamda Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçları öncesinde tribünlerden 'hükümet istifa' sloganları yükselmişti. 

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