Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in apandisti patladı. Hastaneye kaldırılan Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bulunan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Sedat Peker, bugün yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

ODA TV'nin aktardığı bilgiye göre yapılan ilk tetkiklerde apandisinin patladığı tespit edilen Peker, acilen ameliyata alındı. Apandisti alınan Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker'in avukatı, "Geçtiğimiz hafta apandisit ameliyatı oldu. Şu an hastanede değil ve sağlık durumu yerinde" ifadelerini kullandı.

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