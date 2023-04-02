Seçmen listeleri bugün askıdan iniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için süre bugün sona eriyor.

Son Güncelleme:
Seçmen listeleri bugün askıdan iniyor

Vatandaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurtiçi seçmenler e-Devlet’ten “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünden, YSK’nin mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydı kontrolü yapabiliyor. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Burada düzeltme işlemlerinin başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın başvurusu üzerine güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin YSK karar yayımladı. 

Buna göre koruma kararı bulunan seçmenin sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmedildi. Ayrıca kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine karar verdi.

Etiketler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Son Güncelleme:
İşte Adnan Oktar'ın kendisini savunan Fatih Erbakan'ı övdüğü anlar İşte Adnan Oktar'ın kendisini savunan Fatih Erbakan'ı övdüğü anlar
Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata
Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor
AYM'nin KHK ile kapatılan kurumlarda Hazine'ye verilen yetki için kararına Başkan Zühtü Arslan'dan muhalefet AYM'nin kapatılan kurumlarda Hazine'ye verilen yetki için kararına Başkan Arslan'dan muhalefet
ÇOK OKUNANLAR
Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Aktroller tarafından savunulmayı bırak artık, bu ne ya? Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Aktroller tarafından savunulmayı bırak artık, bu ne ya?
Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor. Yararlı bakterileri çoğaltıyor
Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata Cildi yıpratıyor ve yoruyor! Cildi yaşlandıran 7 kritik hata
Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı! Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı!
Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar Sabırları çok zorluyorlar! İşte en saygısız ve özensiz burçlar