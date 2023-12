Seçil Erzan'dan Arda Turan'ın kardeşine: "Ne olur sakinleşsin, hayatımı riske attım..."

Aralarında ünlü futbolcuların ve iş adamlarının da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Seçil Erzan'a neredeyse servetinin tamamını kaptırdığını iddia eden Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.

"BU HALLERE DÜŞECEK ADAM DEĞİLDİM"

Arda Turan'ın, verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim." diyerek sitem ediyor.

Arda sözlerinin devamında "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim." ifadelerini kullanıyor.

Arda'nın kardeşi Okan Turan bu sesli mesajı Erzan'a iletmesi üzerine Erzan'ın korku dolu sözleri ses kaydına yansıyor.

"BEN ONA NE YAPACAĞIMI GÖSTERECEĞİM"

Turan, kardeşine gönderdiği 10 Mart 2023 tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor:

"Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim. Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır. Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben... Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."

"ARAMAZ DEĞİL Mİ KİMSEYİ?"

Dava dosyasına göre sesli notun Okan Turan tarafından Seçil Erzan'a gönderildiği aktarılırken, Erzan'ın ise, "Ne yapacağız Okan? Çok üzülüyorum." diyor Okan Turan da "Uğraşacağız biraz. Sakinleştireceğiz." diye cevap veriyor. Erzan ise "Çok gergin. Aramaz değil mi kimseyi?" diyerek korkusunu dile getiriyor.

"KIYAMAM SANA. SIKMA CANINI"

İşte Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ile Seçil Erzan arasında geçen görüşmenin kaydı;

Okan Turan: Ablacığım nedir durum. Çok gerildi bizimki! (Arda Turan'ı kastediyor)

Seçil Erzan: Okan ben de artın inan deliriyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Ben de bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Gelsin hemen arayacağım seni. Biliyorum yemin ederim ölmek istiyorum ben artık.

Okan Turan: Tamam ablacığım sen de sakin ol. Olur böyle.

Seçil Erzan: Ne olur sakinleşsin ben de aklıselim çözeyim şu işi. Bittim artık Okan insanlıktan çıktım.

Okan Turan: Ben biraz konuşurum. Sen de sakin ol. Olur böyle şeyler. İdare edeceğiz. Ödeme yapamadı ona gergin. Sakin ol sen de.

Seçil Erzan: Olmuş bitmiş işi mahvedeceğim. Ölmek istiyorum. İyi ki varsın. Çok kötü konuştu benimle. Bittim artık. Yerin dibine girdim. Hayatımı riske attım inan. Yanlış bir şey yapmasın ben bitirene kadar.

Okan Turan: Tamam sen onu boş ver düşünme onu. Geçen hafta bana da öyleydi. Sen düşünme onu valla. Sen işine konsantre ol. Ya merak etme sen geçince siniri toplanır her şey. Güven bana iyi misin abla nasılsın?

Seçil Erzan: İyi değilim ablacığım. Ağabeyin de çok gergin yazıyor. Korkmaya başladım. Psikolojim iyice bozuldu. Dayanamıyorum.

Okan Turan: Abla nasılsın var mı bir gelişme. Sordu bizimki. İyi misin ablacığım?

Seçil Erzan: Değilim, bekliyorum ve Arda çok gergin.

Okan Turan: Bana da gergin. Aynı durumdayız. İhtimal var mı bugün.(Para gelme ihtimalini soruyor) En azından kendine gelir gazını alırız, bir rahatlar.

Seçil Erzan: Var ablacığım var. Olmasa kendimi yer bitirirdim.

Okan Turan: Kıyamam sana, sıkma canını. İdare edeceğiz abla. Beni zaten bugün hiç çıkarmadı. 'Otur evinde bekle. Haber gelecek' dedi. Öyle duruyorum ben de.

Okan Turan: Var mı umut abla?

Seçil Erzan: Çok ağır şeyler yazıyor.