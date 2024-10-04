Seçil Erzan Yeniden Hakim Karşısında: 4 Yeni İddianame Hazırlandı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan bugün hakim karşısına çıkıyor. 4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Erzan’ın bu davalar çerçevesinde yargılanmasına başlanacak.

Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan tekrardan hakim karşısına çıkıyor.

4 AYRI İDDİANAME

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı.

4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Seçil Erzan’ın "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.