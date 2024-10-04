İstanbul'un Göbeğinde Dehşete Düşüren Anlar! Genç Kadına Kabusu Yaşatıp...

İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Çevredekiler, kadının çığlıkları üzerine şüphelilere müdahale etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iki şüpheli gelen tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındı.

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İstanbul'un Göbeğinde Dehşete Düşüren Anlar! Genç Kadına Kabusu Yaşatıp...

İstanbul Beyoğlu’nda 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’yı takip etti.

İstanbul'un Göbeğinde Dehşete Düşüren Anlar! Genç Kadına Kabusu Yaşatıp... - Resim : 1

'AMCAMIN KIZI' DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Şüpheliler, bir süre sonra kadını üzerine yürüyerek, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler olaya müdahale ederken, şüphelilerden biri “amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. Vatandaşlar, “Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösterirken, şüpheliler olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un Göbeğinde Dehşete Düşüren Anlar! Genç Kadına Kabusu Yaşatıp... - Resim : 2

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı bilgisi ortaya çıktı. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Semir T.’nin “cinsel saldırı”, “mukavemet”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “gasp” gibi suçlardan kaydı bulunurken, Ömer K.’nın ise “cinsel saldırı”, “kasten yaralama”, “mukavemet” ve “otodan hırsızlık” suçlarıyla ilgili geçmişi olduğu öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTINDALAR

Öte yandan gelen tepkilerin ardından şüpheliler yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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