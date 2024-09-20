Seçil Erzan Davasındaki Ara Kararda Tahliye!

Aralarında Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili 'gizli fon' vaadiyle dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Seçil Erzan Davasındaki Ara Kararda Tahliye!

Ali Yörük'ün yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. Böylece Erzan davada tek tutuklu sanık oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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