Şanlıurfa'da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı!

Şanlıurfa’da DEM Parti bürosuna saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda büronun camlarına 14 mermi isabet etti.

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde DEM Parti bürosuna sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı! - Resim : 1

Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet etti. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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