Şanlıurfa'da DEM Parti bürosuna silahlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi’nde DEM Parti bürosuna sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Saldırıda büronun camlarına 14 adet mermi isabet etti. Bölgeye giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA