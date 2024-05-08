Cem Küçük: Erdoğan MHP ile ilişkisini bozmaz; Kavala, Gezi ve Demirtaş konularında geri atım atmaz

Osman Kavala, Gezi Davası ve Selahattin Demirtaş konularında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin hemfikir olduklarını vurgulayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Yumuşama konusunda adım atılacak konular vardır. Mesele 28 Şubatçı paşalar. Onların tahliyesi konusunda bir fikir anlaşması olabilir" dedi.

Cem Küçük konuya ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Osman Kavala, Gezi Davası ve Demirtaş gibi konularda asla geri adım atacağını düşünmüyorum. AK Parti-MHP birlikteliği bozulmaz. Ne Bahçeli bunu ister ne Erdoğan. Her iki liderin hemfikir olduğu konular Kavala, Gezi ve Demirtaş gibi konulardır. Sayın Bahçeli ne düşünüyorsa Sayın Erdoğan da onu düşünüyordur. Yani bir farklılık yok.

Özgür Özel yumuşama dönemi başlattı. Ben sayın Özel’in bu yumuşama dönemini tek bir konuya indirgeyeceğini düşünmüyorum. Yani Kavala’yı bırakmasanız bu iş yürümez demeyecektir. Yumuşama konusunda adım atılacak konular vardır. Mesele 28 Şubatçı paşalar. Hepsi cezaevinde ve yaşları ilerledi. Onların tahliyesi konusunda bir fikir anlaşması olabilir. Dikkat ederseniz ne Erdoğan ne Bahçeli bu konuda herhangi bir olumsuz görüş bildirmediler.

Osman Kavala ve Gezi konusunda ben Erdoğan’ın geri adım atacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey MHP ile aranın bozulması demektir. Böyle bir şey mümkün görünmüyor. Sayın Erdoğan’ın geri adım attığı konular var, doğru. Ama o konular daha ziyade dış politika ile ilgili. Anayasayı değiştirmek isteyen AK Parti herhâlde MHP’nin 50 vekilinin oyuna ihtiyaç duyacaktır.

Ayrıca AK Parti-MHP ilişkisi böyle çıkar üzerine kurulmuş bir ilişki değil. Tamamen Türkiye çıkarları üzerine kurulmuş durumda."

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