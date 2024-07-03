Sağlık Bakanı'nın İstifasının Perde Arkası... Özeleştiri Beklenirken AKP'lilerle Neden İnatlaştı?

Kabinede iki bakan değişti. Geçtiğimiz günlerde Murat Kurum, Mehmet Özhaseki’nin görevden affını istemesi üzerine yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görevden affını isteyen bir diğer bakan oldu. Koca’nın yerine Sağlık Bakanlığı görevine Kemal Memişoğlu getirildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Koca’nın affını istemesinin nedenlerini bugünkü yazısında şöyle sıraladı:

“2023 seçimlerinden aylar önce bu köşede özetle şunu yazmıştım:

‘Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi. Zira 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi.’ Koca’nın o zamanki ‘af’ talebi kısmen kabul oldu. Milletvekili yapılmadı ama Sağlık Bakanlığı’nda kaldı.

Peki, ne oldu da şimdi Sağlık Bakanlığı koltuğuna Kemal Memişoğlu oturdu?

İktidar kanadında iki farklı açı hâkim.

Bir kaynağım şu gerekçeleri sayıyor Fahrettin Koca’nın gidişi için:

– Son süreçte hastane randevuları çok aksıyordu. Bakan Koca bu aksaklığı kabul etmek yerine, sürekli savunma yapıyor; özeleştiri beklenirken inatlaşmaya giriyordu.

– Uyumsuzluk artmıştı. Misal, kabinede “sokak köpekleri” meselesi konuşulduğunda şerh koymadı. Ancak sonra aksi yönde bir açıklama yaptı.

– Atamalarda doğru bir çizgi izledi. Referanslardan ziyade liyakate baktı. Ama bu tavrı da özellikle torpil isteyen milletvekilleriyle arasını açtı.”