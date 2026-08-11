Rüşvet Soruşturması Tamamlandı: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Şile Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında, aralarında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve örgüt kurma suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlamalarla 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Rüşvet Soruşturması Tamamlandı: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçin İstenen Ceza Belli Oldu
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında yürütülen soruşturmanın ayındaki ilk ayağında, görevden uzaklaştırılan dönemin Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Rüşvet Soruşturması Tamamlandı: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rüşvet Soruşturması Tamamlandı: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçin İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Kaynak: İHA

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