Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı: 9 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Beyoğlu’nda eniştesinin berber dükkanında fön ve jöle yaptıran kişiyle ücret tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre enişte, 8 kişiyle birlikte taş ve sopalarla yeğeninin evine saldırdı. Gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

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İstanbul Beyoğlu’nda iddiaya göre, eniştesinin işlettiği berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret konusunda çıkan tartışmanın ardından yeniden karşılaştığı Ferhat O. ile kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Ferhat O.’nun 8 kişiyle birlikte Servet B.’nin evine taş ve sopalarla saldırdığı öne sürüldü. Olayda iki evin camları kırılırken, gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı: 9 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

BERBERDE BAŞLADI SOKAKTA DEVAM ETTİ

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kasımpaşa’da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.’nun berber dükkanına giderek saçına fön çektirdi ve jöle sürdü. Ferhat O.’nun hizmet karşılığında ücret talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Berberden ayrılan Servet B. ile Ferhat O., bir süre sonra sokakta yeniden karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı: 9 Şüpheli Gözaltında - Resim : 2

9 KIŞILIK GRUP TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDI

Kavganın ardından Ferhat O. ile Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O. ve Ergin O., ayrıca Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O.’nun bir araya geldiği belirtildi. Ellerine taş ve sopalar alan grup, Servet B.’nin yaşadığı binaya giderek eve saldırdı. Binaya giren şüphelilerin taş ve sopalarla evin camlarını kırdığı öne sürüldü. Grup daha sonra apartmandan çıkarak yokuş aşağı ilerledi ve köşe başında bulunan Emrah O.’nun evine de taşlarla saldırdı. Saldırılar sonucunda iki evin camları kırılırken çeşitli hasar meydana geldi.

Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı: 9 Şüpheli Gözaltında - Resim : 3

9 ŞÜPHELI SERBEST BIRAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona erdirilirken, olayla bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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