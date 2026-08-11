Meteoroloji’den İki İle Sarı Kodlu Uyarı: İstanbul’da Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun’un doğu ilçeleri ile Ordu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilmişti.

SAMSUN SELE TESLİM

Samsun’un merkez ve doğu kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak vatandaşların sel, su baskını yaşamasına neden oldu.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji’nin ülke genelindeki değerlendirmesine göre gün içinde kuzey ve doğu bölgelerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Kocaeli çevreleri ile İstanbul’un kuzey ve doğu kesimlerinde de sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara’nın güneybatısında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli, saatte 30-50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın hızının saatte 30-50 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

O İLLERE SARI KODLU UYARI

Ordu ve Samsun için gök gürültülü sağanak nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer, özellikle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istedi.

Kaynak: İHA