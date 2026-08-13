RTÜK Dört Platforma Peş Peşe Yaptırım Uyguladı: Yapımlar Kataloglardan Çıkarıldı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformlarında yer alan bazı yapımlara ilişkin incelemelerini tamamladı. HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+’ta yayımlanan dört farklı yapım nedeniyle platformlara katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

HBO MAX’E YÜZDE 3 CEZA

RTÜK, HBO Max’ta yayımlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgeseli inceledi. Üst Kurul, yapımda cinsellik ve pornografik içeriğin açık biçimde yer aldığı, ayrıca eş cinsel ilişkilerin meşru gösterildiği değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçelerle HBO Max’a, 6112 sayılı Kanun’un toplumun milli ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunmasına ilişkin hükümleri ile müstehcenlik düzenlemesini ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

PRIME VIDEO’YA YOĞUN ŞİDDET CEZASI

Prime Video’da yayımlanan “Spartacus: House of Ashur” dizisi de RTÜK’ün incelemesine konu oldu. Üst Kurul, dizide yoğun şiddet görüntüleri, kan ve uzuv kopmaları, insan bedeninin teşhiri ve müstehcen sahnelerin yer aldığını belirtti. Dizideki bazı şiddet unsurlarının özendirici ve kanıksatıcı biçimde sunulduğu değerlendirmesi üzerine Prime Video’ya katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verildi.

NETFLIX’E 'HEARTSTOPPER' YAPTIRIMI

Netflix’te yayımlanan “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı film de Üst Kurulun gündemindeydi. RTÜK, yapımın gençleri hedefleyen bir içerik olduğunu ve eş cinsel birlikteliklerin bazı sahnelerde görsel anlatım, müzik ve efektlerle olumlu ve özendirici biçimde sunulduğunu değerlendirdi. Bu gerekçeyle Netflix’e, toplumun milli ve manevi değerleri, genel ahlak ve ailenin korunmasına ilişkin hükümlerin ihlal edildiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

DISNEY+’A ÇOCUK İSTİSMARI CEZASI

Disney+’ta yayımlanan “A Teacher” adlı dizi de yaptırıma konu oldu. Öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkiyi işleyen yapımda, yetişkin karakterin öğrenciye yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının bazı sahnelerde romantik ve erotik bir ilişki biçiminde yansıtıldığı değerlendirmesi yapıldı. RTÜK, bu anlatımın çocuk istismarını belirsizleştirme ve normalleştirme riski taşıdığı gerekçesiyle Disney+’a katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi