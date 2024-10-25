Rojin'e Ne Oldu? Acılı Babadan Dikkat Çeken Sözler: 'Okuduğu Kitap, İnternet Aramaları İntiharın Delili Değil'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül tarihinde kayboldu. Cansız bedenine 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ön otopsi raporu hazırlanan Kabaiş’in adli tıp kurumu raporunun önümüzdeki günlerde hazırlanması bekleniyor.

Odatv’ye konuşan baba Nizamettin Kabaiş, kızlarının intihar etmiş olduğuna inanmadıklarını belirterek, "Şu an otopsi sonucunu bekliyoruz. 15-20 gün sonra otopsi raporunun çıkacağı söylendi bize. Medyada çıkan haberlerde olayı intihar olarak yansıttılar. Kızımın intihar ettiğini söyleyenlere şunu sormak istiyorum. İntihar edecek insan oda arkadaşını 'Gel beraber çakıl taşı toplayalım' diye çağırmaz. Kızım oda arkadaşını çağırıyor yurttan ayrılırken. Yemek yiyerek intihara gidilmez. Benim kızım kaybolduğu yere 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Kayıp olduğu anlaşıldıktan sonra dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Okuduğu kitabı, internet aramalarını delil gibi anlatıyorlar. Bunlar 'intihar' demek için delil olabilir mi tek başına. Bunlar delil değil" ifadelerini kullandı.

Yurdun ihmali üzerine şikayetçi olduklarını hatırlatan baba Kabaiş, "Ben kızımı Van'a götüreli daha üç gün olmuştu. Sadece iki gün okula gitti. Gece kayboldu ve öğle saatine kadar ne emniyete ne de bize bir haber verilmedi. Bu nasıl bir ihmalkârlıktır" diye konuştu.

Kaynak: Odatv