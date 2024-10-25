DEM Parti Genel Merkezi'ne Taşlı Saldırı: 1 Gözaltı

DEM Parti'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkez binasına bir kişi taşla saldırdı. Olayda yaralanan olmazken binanın camları ve parti tabelası zarar gördü.

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DEM Parti Genel Merkezi'ne Taşlı Saldırı: 1 Gözaltı

Gece saatlerinde alkollü halde DEM Parti'nin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı. Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.

DEM Parti Genel Merkezi'ne Taşlı Saldırı: 1 Gözaltı - Resim : 1

Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı. Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DEM Parti Genel Merkezi'ne Taşlı Saldırı: 1 Gözaltı - Resim : 2

Kaynak: AA-DHA

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