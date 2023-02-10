Pegasus, deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

Açıklamada, "Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Pegasus, deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

Pegasus Hava Yolları, 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği 169 uçuşla Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerden 30 bin 771 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat 2023 tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Pegasus, deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti - Resim : 1Pegasus, deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti - Resim : 2

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