Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı Patiswiss marka “küflü çikolata” paylaşımına verdiği yanıtın ardından gelen tepkiler üzerine yönetim kurulu başkanlığından istifa eden CEO Elif Aslı Yıldız’ın, özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi tartışma yarattı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.

Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız, LinkedIn'den bir müşterinin Patiswiss olduğunu iddia ettiği küflü çikolata paylaşımının ardından tepki çeken birçok paylaşımda bulundu. Tüketiciye verdiği cevaplarda dilbilgisi üzerinden eleştirilen Tunaoğlu, okuduğu kitapların videosunu paylaşmıştı. Son olarak Tunaoğlu sosyal medya hesabından şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

"2011 YILINDA BAŞLADIM" DEDİĞİ PROGRAM 2012'DE BAŞLAMIŞ

Linkedin profiline göre 2005-2009 yılları arasında Başkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü tamamlayan Yıldız, 2011-2013 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.

Ancak, Hacettepe Üniversitesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız’ın 2013 yılında tamamlandığını söylediği program, 2012-2013 yılında başladı. Program ilk mezununu da 2015 yılında verdi.