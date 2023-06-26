Özge Peker paylaştı: Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen Sedat Peker, eşinin Instagram profilinde aylar sonra ilk kez görüntülendi.

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Özge Peker paylaştı: Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf

Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı.

Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" yorumunu yazdı.

Özge Peker paylaştı: Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf - Resim : 1

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