Özge Peker paylaştı: Sedat Peker'den aylar sonra ilk fotoğraf

Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı.

Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" yorumunu yazdı.