İddia: Akşener Millet İttifakı'na kapıyı tam kapatmadı, 4 büyükşehiri istiyor

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda bir kez daha genel başkan seçilen Meral Akşener'in gerek CHP'ye gerek kendi kadrosuna yönelik mesajları siyasette tartışılmaya devam ederken parti kulislerinde ana muhalefet partisine yönelik sözlerin 'tam anlamıyla Millet İttifakı'na ve CHP'yle birlikteliğe kapıları kapattığı anlamını taşımayacağı' değerlendirmesi yapılılıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Akşener'in "Bundan sonra sürekli fedakârlık yapan, geri çekilen bir lider ve parti olmayacağım. Masada son sözü söyleyen bir siyasi partinin lideri olacağım. Parti içinde de son sözü ben söyleyeceğim" mesajını verdiği ve yerel seçimler öncesinde 'daha güçlü bir İYİ Parti istediğine' atıfta bulunurken bu kez CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığını yeniden 'CHP’ye bırakmak istemediği' kaydediliyor.

'4 BÜYÜKŞEHİR KOŞULU' MU?

İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in yerel seçimler öncesinde yeniden CHP ile olası bir ittifak halinde, bu kez 11 büyükşehir belediyesindeki adaylıklar için 'sözü CHP’ye bırakmayacağı' değerlendiriliyor. Bunun için de Adana, Mersin, Antalya, Manisa gibi iller örnek gösteriliyor.

2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında AKP’nin, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında 'MHP’nin adayına destek verdiği' anımsatılırken şunlar kaydediliyor:

"Bu iller milliyetçi - muhafazakâr seçmenin de yoğunlukta olduğu iller. Örneğin 14 Mayıs’taki milletvekili seçimlerinde Adana’da, İYİ Parti’nin milletvekili gösterdiği isimler, hem MHP tabanından hem de AKP tabanından oy aldılar. Mersin’de Burhanettin Kocamaz, Adana'da Hüseyin Sözlü, uzun süre belediye başkanlığı yaptı. Antalya'da da İYİ Partili pek çok ilçe belediyesi var. Manisa da İYİ Parti'nin yüksek oy aldığı illerden biri. Bu kentlerde neden İYİ Partili aday olmasın? CHP, pekâlâ bu illerde İYİ Parti’nin adaylarını destekleyebilir. Burhanettin Kocamaz Mersin'de İYİ Parti'nin adayı olarak gösterilebilir."

'CHP’nin, Cumhur İttifakı kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illeri kaybetmek istemeyeceği, bu nedenle de İYİ Parti ile yeniden Millet İttifakı kapsamında yerel seçimlerde bir araya gelmekten yana tavır izleyeceği' ileri sürülürken, "Oyumuzun yüksek olduğu büyükşehirlerde masaya yumruğumuzu vuracağız. Bu kez 11 büyükşehir belediyesini salt CHP’ye bırakmayacağız. Büyükşehirlerde de söz söyleyen bir parti konumunda olacağız. CHP, İYİ Parti’nin koşullarını desteklemezse, Akşener kurultaydaki çıkışı ile çok net bir mesaj verdi, ‘eğer dediğimiz gibi bu kez kazanacak adaylar olmazsa biz yolumuzda yürürüz’ dedi" deniliyor.