Tunç Soyer: Yerel seçime kadar Kemal Bey görevinin başında kalacak

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer 14 ve 28 Mayıs seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanlığı krizi, İmamoğlu ve İstanbul adaylık konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:
Tunç Soyer: Yerel seçime kadar Kemal Bey görevinin başında kalacak

Halk TV'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu gazeteci Fikret Bila, Barış Pehlivan ve Can Kıkışım'ın da yer aldığı 'Sansürsüz' programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk oldu.

Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi sorusunu Soyer şöyle yanıtladı:

"Genel bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Fikret Bila'nın yönelttiği, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yeniden aday olmasını doğru buluyor musunuz? sorusunu da yanıtlayan Soyer şunları söyledi:

"Fevkalade olması gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Metrolar, kreşler, gençler ile olan iletişimi çok önemli bunlar. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunları söyleyebiliyorum.

Etiketler
Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Erdoğan'ın önündeki rapor ortaya çıktı: 'İktidar yeni formülü masaya yatırdı, yüzde 50+1 değişiyor' 'İktidar yeni formülü masaya yatırdı: Yüzde 50+1 değişiyor'
Gazeteci Gök hakkında iddianame: Eski Adalet Bakanı Gül’e yazılan mektup haberi “örgüt üyeliğine” delil sayıldı Eski Adalet Bakanı Gül’e yazılan mektup haberi “örgüt üyeliğine” delil!
Bu pratik temizlik tüyosu ile gözlük camınızı silgi gibi silebilirsiniz... Bu pratik temizlik tüyosu ile gözlük camınızı silgi gibi silebilirsiniz...
İbn-i Sina'nın 1000 Yıl Önce Yazdığı Kitapta Uyardığı Et Zararlıymış... İbn-i Sina'nın 1000 Yıl Önce Yazdığı Kitapta Uyardığı Et Zararlıymış...
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı 'kiraya yetmeyecek' dedi, en düşük emekli ve memur maaşını açıkladı En düşük emekli ve memur maaşını açıkladı
Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor Tapusu olan herkes etkilenecek: Yeni dönem başlıyor
Fatih Terim, Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan... Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı? Futbol dünyası sarsıldı: Tek tek açıklandı; kim, ne kadar dolandırıldı?
LPG'ye bayram öncesi zam! LPG'ye bayram öncesi zam!
Ekonomist Atilla Yeşilada: Erdoğan'ın oyun planını deşifre ediyorum Ekonomist Atilla Yeşilada: Erdoğan'ın oyun planını deşifre ediyorum