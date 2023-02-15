Önce '125 bin lira' demişlerdi: İHH tepkiler üzerine konteyner kampanyasında indirime gitti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13 milyon insanı etkileyen iki büyük depremin ardından Türkiye, yardım çalışmaları için seferber oldu.

Soğuk havanın da etkili olduğu bu süreçte barınma; gıda, giyim ve kişisel hijyen malzemeleriyle birlikte yapılan bağışlarda önemli bir yer tuttu. Birçok sivil toplum kuruluşu bölgeye çadır, konteyner gibi yapıların kurulması için destek gönderdi; yurttaşların da katkı sağlayabilmeleri için kampanyalar başlattı.

Ancak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile hayata geçirdiği proje, fiyatları nedeniyle kamuoyunda tepki çekti.

Vakfın ilk duyurusunda 21 m2, 2 oda, banyo, mutfak ve tuvalet barındıran bir konteyner için 125 bin TL istendi.

Kullanıcılar bu tutarın fazla olduğunu, normal şartlarda bu ölçüde ve içerikte bir yapının maliyetinin 60-80 bin TL arasında olduğuna dikkati çekti. Bunun en büyük örneği de, Galatasaray Spor Kulübü tarafından başlatılan kampanyaydı.

Sarı kırmızılılar, bölgeye ilk aşamada 500 konteynerin gönderilmesinin hedeflendiğini duyurmuş ve tuvaletli konteynerler için 80 bin TL fiyat biçmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE İNDİRİME GİDİLDİ, YENİ UNSURLAR EKLENDİ

Vakıf, yükselen tepkiler üzerine konteyner fiyatlarında indirime gitti. 'KDV indirimi ve gelen ayni bağışlar nedeniyle' güncelleme yapıldığı belirtilen duyuruda, yeni tutar 100 bin TL olarak açıklandı.

Ayrıca bir önceki projede yer almayan beyaz eşya, koltuk - masa, mutfak gerekçeleri ve ısınma sistemi gibi özelliklerle birlikte, altyapı / çevre düzenlemesi, sağlık ocağı, mescid, kreş ve idari binalar gibi yapılar da artı olarak konuldu.