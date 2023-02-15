Ikea, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kolay kurulabilen acil durum evleri gönderdi

İsveçli mobilya markası Ikea, Türkiye ve Suriye’de depremzedeler için beş bin acil durum konutu gönderdi. Ikea’nın ödüllü evleri iki kutuya sığabiliyor ve herhangi bir alet olmadan kurulabiliyor.

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Ikea, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kolay kurulabilen acil durum evleri gönderdi

T24'ün The Guardian'dan aktardığı habere göre, Ikea Vakfı ödüllü 17.5 metrekarelik evleri geliştidikleri sivil toplum kuruluşu Better Shelter’a, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için 10 milyon Euro bağışladıklarını açıkladı. 

Ikea Vakfı Başkanı Per Heggenes, “Depremin yıkıcı etkisi ortaya çıktıkça, evsiz kalan ve hayatın temel gereksinimlerine erişemeyen çok sayıda çocuğu ve aileyi desteklemek için ortak çabalarımızın gerekli olduğu açıktır. Soğuğa ve dondurucu soğuklara karşı güvenli, onurlu barınak ihtiyacı acildir ve artmaktadır.” dedi.

Ikea’nın gönderdiği acil durum evlerinin ilk grubu Hatay’a ulaştı ve gece saatlerinde kuruldu.

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