İstiklal soruşturması tamamlandı: Saldırganın ifadesindeki 'ÖSO' detayı, iddianamede 'kayboldu'

İstanbul'un en işlek noktalarının başında yer alan İstiklal Caddesi'nde düzenlenen, altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı.

13 Kasım 2022'de gerçekleştirilen saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır tutuklanmış, ancak soru işaretleri bir türlü aydınlatılamamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamadan kısa bir süre sonra saldırının terör örgütü YPG tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise tüm ısrarlara rağmen saldırganın savunmasını gazetecilerle paylaşmadı. Ancak iktidara yakın Sabah gazetesi, Albashır'ın ifadesinin bir kısmını yayınladı; "Muhammed, Özgür Suriye Ordusu'nda üst düzey komutandır. Muhammed, IŞİD saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır" dediği belirtildi.

Haberin ardından İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan bazı katip memurlarının yeri değiştirildi.

'YPG ALEYHİNE CASUSLUKTAN TUTUKLANDIM'

Gelişmeler böyleyken gazeteci İsmail Saymaz saldırgan Ahlam Albashir’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinin tamamını yayınladı:

"2002’de Halep’te doğdum. 2013’e kadar burada kaldım. Altı kardeşiz. Üçü vefat etti, ikisi hayatta. Babam ben beş yaşındayken vefat etti. 2013’ten sonra ben, annem ve kardeşim Süleyman ile Ebu Hanaya’ya gittik. Çadırda yaşadık. Annem vefat etti. Kardeşim Meryem ve ağabeylerim Muhammed ve Mahmud ile Rakka’ya kuzenimin yanına gittik. Muhammed, DEAŞ saldırısında ayaklarından yaralandı. Tedavi olduktan sonra tekrar ÖSO’ya katıldı. YPG, Rakka’ya saldırdı. Mahmud, Meryem ve Muhammed’in eşiyle YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e geldik. Pastanede çalışmaya başladım. YPG’li Ahmet Arreş ile sevgili oldum. İki ay sonra ayrıldım.

Ahmet Arreş, YPG adına talepte bulunmadı. Pastanede çalıştığım sırada ‘Mümbiç Diyar’ ve ‘Ferhat' isimli YPG’de üst düzey görevdeki kişiler Cerablus’a giderek, bilgi toplamamı istedi. Kabul etmedim. Ahmet Arreş’in peşinden Cerablus’a gittim. Bir gece kaldım. Dönüşte Münbiç’e giderken, kimliğimi yırttılar. Kimliksiz girdiğim için YPG aleyhine casusluktan beni tutukladılar. Bir ay cezaevinde kaldım."

KARDEŞLER VAR, DETAY YOK

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma tamamlandı. 154 sayfalık iddianamede terörist Albashır’ın ifadesine de yer verildi. Ancak Albashır’ın savcılık ifadesinde belirttiği ÖSO’ya dair iddialar iddianamede yer almadı. Albashır’ın ifadesinde belirttiği Muhammed ve Meryem isimli iki kardeşinin bulunduğuna iddianamede de değinildi.

Ancak Albashır’ın ifadesinde değindiği, “Muhammed, DEAŞ saldırısında ayaklarından yaralandı. Tedavi olduktan sonra tekrar ÖSO’ya katıldı” şeklindeki beyanı iddianamede yer almadı.