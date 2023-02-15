Kolon kesen marketle davalık olmuş: Avukatın cansız bedeni, 9. günde enkazdan çıkarıldı
Diyarbakır'da 2 bloğu çöken Galeria sitesinin enkazında, depremin 9. gününde cansız bedenine ulaşılan avukat Serhan Özdemir'in, kolon kesen marketle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Resmi rakamlara göre 434 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğu Diyarbakır'da birçok yapının 'kolon kesme' nedeniyle çöktüğü ortaya çıktı.
Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria Sitesi'nin çöken 2 bloğunda enkaz altında kalan Özgür Hukukçular Derneği üyesi Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cansız bedenine 9 gün sonra ulaşıldı.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre ailesinden 7 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altındaki marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik olduğu öğrenildi.
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